أبو فاعور لـmtv: وفدٌ ضم جان بيروتي وبيار أشقر زار رئيس الجمهورية قبل الأعياد مستعطفاً وتم اتخاذ القرار الاعتباطي بعدم الاقفال ومن دون أي معطى علمي

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