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أبو فاعور لـmtv: وفدٌ ضم جان بيروتي وبيار أشقر زار رئيس الجمهورية قبل الأعياد مستعطفاً وتم اتخاذ القرار الاعتباطي بعدم الاقفال ومن دون أي معطى علمي

Lebanon 24
21-01-2021 | 21:42
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أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
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