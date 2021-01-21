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أبو فاعور لـmtv: لا أريد أن أنظّر على وزير الصحة ولكن لو كنت وزيراً للصحة لكان هناك أصحاب مستشفيات في السجون اليوم

Lebanon 24
21-01-2021 | 21:43
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وزير الصحة: كلما تشددنا كان أفضل وهناك مواكبة من المستشفيات ولكن كنّا نفضّل أن نعطي أياماً للمواطنين ليؤمّنوا حاجاتهم كي لا نرى مشاهد كالتي رأيناها اليوم في الكرنتينا
lebanon 24
22/01/2021 01:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هارون لـ mtv: كلام أبو فاعور بحق أصحاب المستشفيات الخاصة شعبوي ومن يجب وضعهم في السجون هم زملاء الوزير من السياسيين الذين اوصلوا البلد إلى هذا المكان
lebanon 24
22/01/2021 01:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
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22/01/2021 01:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور لهارون: كلامي أخلاقي وليس شعبويا فأنا كنت وزيرا للصحة واعرف ان المستشفيات تنظر إلى المريض بعين تجارية
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22/01/2021 01:40:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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