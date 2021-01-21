أبو فاعور: بعض المستشفيات الخاصة لم تقم بواجباتها الأخلاقية في مواجهة كورونا تحت عنوان الجشع وبعضها لم تفتح أقسام لكورونا إلّا بعد تهديد وزير الصحة

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