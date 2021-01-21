أبو فاعور: وزير المالية قال إن كل الأموال التي كانت في ذمّة المالية للمستشفيات الخاصة دُفعت وحسب التوقعات سترتفع أعداد الوفيات في الأيام المُقبلة وعملية التلقيح طويلة وليست سهلة

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