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مجلس الشيوخ الأميركي يقر منح لويد أوستن مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع استثناء لتولي المنصب
Lebanon 24
22-01-2021
|
00:31
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