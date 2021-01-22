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الدنمارك علقت الرحلات الآتية من دبي لخمسة أيام

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:33
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أعلنت وزارة النقل في الدنمارك اليوم أنها "أوقفت الرحلات الآتية من دبي لمدة خمسة أيام بسبب مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".
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الدنمارك

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