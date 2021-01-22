الدنمارك علقت الرحلات الآتية من دبي لخمسة أيام

أعلنت وزارة النقل في الدنمارك اليوم أنها "أوقفت الرحلات الآتية من دبي لمدة خمسة أيام بسبب مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".