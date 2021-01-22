أخبار عاجلة

أمن الدولة: فضّ التجمعات وإقفال سوق السمك في صيدا لمخالفته وزائريه لقرار التعبئة

Lebanon 24
22-01-2021 | 10:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين في صيدا ومنع التجمعات في سوق بيع السمك
lebanon 24
22/01/2021 13:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
203 محاضر ضبط بحق مخالفين لقرار التعبئة في صيدا
lebanon 24
22/01/2021 13:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تسيير دوريات في صيدا للتأكد من التزام المواطنين بقرار التعبئة
lebanon 24
22/01/2021 13:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضر ضبط بحق أفراد ومؤسسات لخرقهم التعبئة العامة في صيدا
lebanon 24
22/01/2021 13:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:03 | 2021-01-22
13:02 | 2021-01-22
12:50 | 2021-01-22
12:49 | 2021-01-22
12:47 | 2021-01-22
12:08 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website