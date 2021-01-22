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ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان لـLBCI: الوضع صعب وخطير والعمل على مستوى البلديات بات اليوم أقوى وإذا استمرينا بالاغلاق والتزم المواطنون بالاجراءات فيمكن خفض عدد من يحتاج للدخول إلى المستفشى

Lebanon 24
22-01-2021 | 10:28
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