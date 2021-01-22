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أبيض لـLBCI: نحن بحاجة لحملات توعية مكثفة جدًا والاجراءات هي بمثابة رسالة واضحة للجميع والالتزام الجيّد للمواطن اليوم هو انعكاس للجدية التي عملت فيها الدولة

Lebanon 24
22-01-2021 | 11:05
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نجم للـLBCI: تبيّن أن هناك مؤسسة أقوى من الحكومة والدولة لأنها متسلّحة بمنظومة سياسية ومالية وما ضُرب هو كرامة لبنان والاشارة التي أعطيت اليوم سلبية جداً والتدقيق لا يحتاج لتعديل القوانين
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22/01/2021 13:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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