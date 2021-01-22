أبيض لـLBCI: نحن بحاجة لحملات توعية مكثفة جدًا والاجراءات هي بمثابة رسالة واضحة للجميع والالتزام الجيّد للمواطن اليوم هو انعكاس للجدية التي عملت فيها الدولة

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