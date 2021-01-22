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رئيس الوزراء العراقي: نعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات وهناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل
Lebanon 24
22-01-2021
|
12:02
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