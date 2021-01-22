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الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل 12 سورياً وعراقياً بعد أعمال عنف بمخيم الهول للاجئين بسوريا في النصف الأول من كانون الثاني

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:08
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