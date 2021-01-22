مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة وباسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً و"حزب الله" لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية

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