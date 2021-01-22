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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة وباسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً و"حزب الله" لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية
Lebanon 24
22-01-2021
|
12:47
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