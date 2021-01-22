رئاسة الجمهورية: الدستور يمنح رئيس الجمهورية حقاً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع وقصر بعبدا ينتظر أن يأتيه الرئيس المكلف بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل

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