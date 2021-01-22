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الرئيس عون وقع مرسوم سلفة بـ 50 مليار ليرة لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت وطلب إلى قائد الجيش الاسراع في توزيعها على المستفيدين وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت
Lebanon 24
22-01-2021
|
13:21
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقع الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت، ويضاف مبلغ الـ50 مليار ليرة على مبلغ 100 مليار ليرة الذي سبق لرئيس الجمهوري
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