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الرئيس عون وقع مرسوم سلفة بـ 50 مليار ليرة لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت وطلب إلى قائد الجيش الاسراع في توزيعها على المستفيدين وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت

Lebanon 24
22-01-2021 | 13:21
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