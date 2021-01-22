أخبار عاجلة

محتجون يقطعون طريق البداوي احتجاجا على تمديد قرار منع التجول والجيش يضرب طوقاً أمنياً في المكان

Lebanon 24
22-01-2021 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أهالي الكحالة يقطعون الطريق أمام كنيسة البلدة احتجاجاً على جريمة القتل التي وقعت صباح اليوم
lebanon 24
22/01/2021 15:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
15 طبيباً توفوا و25 في العناية الفائقة.. ما وراء قرار تمديد الإغلاق
lebanon 24
22/01/2021 15:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأعلى للدفاع: في حال استحداث استثناءات سيتم الاعلان عنها لاحقا والظروف الحالية كافية لاتخاذ قرار التمديد والجهات تعمل على تخفيف نسبة الاصابات والوفيات والاجراءات المتبعة لن تتغير
lebanon 24
22/01/2021 15:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء محمود الاسمر لـLBCI: قرار تمديد ​الاقفال​ او عدمه يتخذه مجلس الوزراء
lebanon 24
22/01/2021 15:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2021-01-22
13:21 | 2021-01-22
13:03 | 2021-01-22
13:02 | 2021-01-22
12:50 | 2021-01-22
12:49 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website