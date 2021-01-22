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اجراء فحوصات PCR لمصابين ومخالطين فلسطينيين في تجمعات الساحل في صور ودعوات لالتزام اجراءات الوقاية
Lebanon 24
22-01-2021
|
15:15
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