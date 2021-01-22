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حراك المتعاقدين تواصل مع فياض وعزالدين لتذليل عقبات تعيق اقرار اقتراح قانون احتساب عقودهم كاملة

Lebanon 24
22-01-2021 | 17:20
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عراجي عقب اجتماع مع محامين لاقرار قانون اللقاح فايزر: لجنة الصحة وانا اقرينا المسودة النهائية لاقتراح قانون ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا ومعظم اعضاء اللجنة مصرون على الموافقة عليه اليوم وبري سيدعو الى جلسة طارئة لاقرار هذا القانون
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