15
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
16
o
جبيل
9
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
حراك المتعاقدين تواصل مع فياض وعزالدين لتذليل عقبات تعيق اقرار اقتراح قانون احتساب عقودهم كاملة
Lebanon 24
22-01-2021
|
17:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
حراك المتعاقدين: فك الاضراب غداً بعد اقرار القانون ساعاتتنا كاملة
Lebanon 24
حراك المتعاقدين: فك الاضراب غداً بعد اقرار القانون ساعاتتنا كاملة
22/01/2021 18:41:18
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب التربوي في المرده: لاقرار قانون احتساب ساعات المتعاقدين
Lebanon 24
المكتب التربوي في المرده: لاقرار قانون احتساب ساعات المتعاقدين
22/01/2021 18:41:18
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: للتصويت على اقتراح القانون المتعلق بإحتساب ساعات المتعاقدين
Lebanon 24
كرامي: للتصويت على اقتراح القانون المتعلق بإحتساب ساعات المتعاقدين
22/01/2021 18:41:18
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عراجي عقب اجتماع مع محامين لاقرار قانون اللقاح فايزر: لجنة الصحة وانا اقرينا المسودة النهائية لاقتراح قانون ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا ومعظم اعضاء اللجنة مصرون على الموافقة عليه اليوم وبري سيدعو الى جلسة طارئة لاقرار هذا القانون
Lebanon 24
عراجي عقب اجتماع مع محامين لاقرار قانون اللقاح فايزر: لجنة الصحة وانا اقرينا المسودة النهائية لاقتراح قانون ينص على استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا ومعظم اعضاء اللجنة مصرون على الموافقة عليه اليوم وبري سيدعو الى جلسة طارئة لاقرار هذا القانون
22/01/2021 18:41:18
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
21:41 | 2021-01-21
21/01/2021 09:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
21:23 | 2021-01-21
21/01/2021 09:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!
20:50 | 2021-01-21
21/01/2021 08:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:37 | 2021-01-22
بيلوسي: سنرسل لائحة الاتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ الاثنين المقبل
18:33 | 2021-01-22
الخارجية السورية: سوريا تستهجن الصمت الرهيب من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي إزاء هذه الاعتداءات الصارخة وخصوصاً أولئك الذين يتشدقون بالحديث عن حقوق الإنسان
18:25 | 2021-01-22
طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات (التحكم المروري)
18:25 | 2021-01-22
جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام بعلبك - رياق الدولية محلة السفري (التحكم المروري)
18:20 | 2021-01-22
بريطانيا تسجل 1401 وفاة وأكثر من 40،000 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
18:19 | 2021-01-22
طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام الآليات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية (التحكم المروري)
فيديو
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)
Lebanon 24
والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)
07:30 | 2021-01-22
22/01/2021 18:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact