أخبار عاجلة

فايزر ستزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

Lebanon 24
22-01-2021 | 19:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الأمريكي: لدينا خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا
lebanon 24
22/01/2021 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر - بايونتيك المضاد لـ"كورونا"
lebanon 24
22/01/2021 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: تم تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا
lebanon 24
22/01/2021 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار وزير الصحة للـOTV: لبنان سدد الدفعة الاولى وحجز مليونين و370 الف جرعة لقاح ضد كورونا
lebanon 24
22/01/2021 22:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:53 | 2021-01-22
21:52 | 2021-01-22
21:48 | 2021-01-22
21:42 | 2021-01-22
21:35 | 2021-01-22
21:21 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website