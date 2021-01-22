أخبار عاجلة

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي يطلب رفع السرية عن تقرير حول مقتل خاشقجي

Lebanon 24
22-01-2021 | 19:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي: عدم إحاطة الفريق الانتقالي يجعل البلد غير مستعد لأي طارئ
lebanon 24
22/01/2021 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف: على المجلس التحرك لبدء إجراءات محاكمة ترمب برلمانيا
lebanon 24
22/01/2021 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: ينبغي ألا يساير بومبيو التهجم الخطير على شرعية الانتخابات الأميركية
lebanon 24
22/01/2021 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف: الانتخابات لا تنتهي قبل عد آخر صوت بعكس موقف ترامب
lebanon 24
22/01/2021 22:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:53 | 2021-01-22
21:52 | 2021-01-22
21:48 | 2021-01-22
21:42 | 2021-01-22
21:35 | 2021-01-22
21:21 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website