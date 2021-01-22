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وزير الخارجية السعودي: السلام بين السعودية وإسرائيل مرهون باقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

Lebanon 24
22-01-2021 | 21:03
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