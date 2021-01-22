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البيت الأبيض: واشنطن لا تزال لديها مصلحة كبيرة في ردع كوريا الشمالية وستبدأ مراجعة شاملة للوضع الحالي

Lebanon 24
22-01-2021 | 21:21
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