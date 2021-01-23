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بيلوسي: سنمرر قواعد جديدة من بينها فرض غرامات على الأعضاء الذين يرفضون الخضوع للبروتوكولات الأمنية الجديدة

Lebanon 24
23-01-2021 | 00:38
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