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تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة فكتوري التابعة للجيش الأميركي تتصدى لها
Lebanon 24
23-01-2021
|
03:07
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