19
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
24
o
جبيل
16
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
روحاني: التلقيح ضد "كورونا" سيبدأ في إيران الشهر المقبل
Lebanon 24
23-01-2021
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
روحاني: التطعيم ضد "كورونا" سيبدأ في إيران الشهر المقبل
Lebanon 24
روحاني: التطعيم ضد "كورونا" سيبدأ في إيران الشهر المقبل
23/01/2021 13:19:04
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: سيبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل
Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: سيبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل
23/01/2021 13:19:04
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله يحذّر: علينا الإستعداد لإنتشار كورونا أكثر في الشهرين المقبلين
Lebanon 24
عبدالله يحذّر: علينا الإستعداد لإنتشار كورونا أكثر في الشهرين المقبلين
23/01/2021 13:19:04
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس روحاني: إيران تمر بأشد الأيام صعوبة جراء كورونا
Lebanon 24
الرئيس روحاني: إيران تمر بأشد الأيام صعوبة جراء كورونا
23/01/2021 13:19:04
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
Lebanon 24
"كان ترامب يفاجئ به ضيوفه".. بايدن يتخلى عن "الزر الأحمر النووي" (صور)
17:00 | 2021-01-22
22/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:48 | 2021-01-22
22/01/2021 08:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. استعدوا كورونا المتحور يشكل خطرا كبيرا
Lebanon 24
تحذير.. استعدوا كورونا المتحور يشكل خطرا كبيرا
15:00 | 2021-01-22
22/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. والوفيات ترتفعُ بقوة!
Lebanon 24
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. والوفيات ترتفعُ بقوة!
18:40 | 2021-01-22
22/01/2021 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:12 | 2021-01-23
توجه قوة كبيرة من الجيش باتجاه مفرق المنكوبين في البداوي
12:47 | 2021-01-23
قطع إوتوستراد البداوي احتجاحاً على استمرار الإقفال العام
12:39 | 2021-01-23
الأمن العراقي ينفذ 3 عمليات ضد داعش في الرضوانية والفلوجة والكرمة
12:30 | 2021-01-23
وزارة دفاع تايوان: 8 قاذفات و4 مقاتلات صينية اخترقت أجواءنا اليوم
12:22 | 2021-01-23
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد البداوي بالاتجاهين وتحويله باتجاه الاوتوستراد الجديد
12:18 | 2021-01-23
توقف في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي المعارض أليكسي نافالني
فيديو
بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)
09:00 | 2021-01-23
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
كأس إسبانيا.. "برشلونة" إلى ربع النهائي بصعوبة أمام "كورنيا" من الدرجة الثالثة! (فيديو)
21:00 | 2021-01-22
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
23/01/2021 13:19:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact