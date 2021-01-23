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تنفذ عناصر قوى الامن الداخلي في قضاء حاصبيا حواجز ظرفية تنفيذا لقرار وزارة الداخلية منع التجوال وتشدد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

Lebanon 24
23-01-2021 | 12:15
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