وزير الخارجية السعودي يقول إن التوصل لاتفاق مع إسرائيل يتوقف على تنفيذ مبادرة السلام العربية ويأمل أن يكون لاتفاقات إسرائيل مع بعض دول الشرق الأوسط تأثير إيجابي (العربية)

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