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أردوغان: تركيا مضطرة للتمتع بأقصى درجات قوة الردع في سبيل ضمان أمنها القومي والدفاع عن حقوق أصدقائها

Lebanon 24
23-01-2021 | 15:03
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