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أردوغان: نعمل على صنع 6 غواصات متطورة لتباشر مهامها اعتبارا من 2022 بمعدل غواصة سنوياً

Lebanon 24
23-01-2021 | 15:23
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