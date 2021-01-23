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قوى الأمن: 9985 هو مجموع محاضر مخالفات قرار الإقفال العام المنظمة اعتباراً من تاريخ 14-1-2021 ولغاية ظهر اليوم 23-1-2021

Lebanon 24
23-01-2021 | 17:59
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قوى الأمن: 18189 مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة السابعة من تاريخ اليوم 19-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا
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23/01/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي: 15116 مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة السادسة من تاريخ اليوم 18-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا
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23/01/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتّى الساعة 13:00 من تاريخ اليوم 14-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا هو 1072 محضراً
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23/01/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتى اليوم؟
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23/01/2021 22:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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