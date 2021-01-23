مصدر قضائي رفيع المستوى: القاضي صوان سيطلب تعاوناً دولياً للتحقيق في صلات محتملة بين رجال الأعمال السوريين الخاضعين للعقوبات الأميركية ونترات الأمونيوم التي أشعلت في إنفجار المرفأ (الجزيرة)

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