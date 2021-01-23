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مصدر قضائي رفيع المستوى: القاضي صوان سيطلب تعاوناً دولياً للتحقيق في صلات محتملة بين رجال الأعمال السوريين الخاضعين للعقوبات الأميركية ونترات الأمونيوم التي أشعلت في إنفجار المرفأ (الجزيرة)

Lebanon 24
23-01-2021 | 18:04
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تساءل مسؤول قضائي سابق عن مبرر تركيز القاضي فادي صوان على عنصري الإهمال والتقصير، وتجاوز التحقيق في كيفية وصول شحنة الأمونيوم إلى المرفأ، وكيف تم تخزينها طوال السنوات السبع بأمان وإطمئنان (اللواء)
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23/01/2021 22:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/01/2021 22:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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23/01/2021 22:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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