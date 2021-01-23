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مساعد وزير الخارجية الإيراني: فقدنا الثقة كليا بأميركا والأوروبيين بشأن تنفيذ التزاماتهم ووعودهم

Lebanon 24
23-01-2021 | 22:28
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