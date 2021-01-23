أردوغان يجري اتصالين هاتفيين مع قبطان السفينة التركية المختطفة قبالة السواحل النيجيرية ويؤكد متابعته للحادث عن كثب وإصداره توجيهات إلى جميع المسؤولين لإنقاذ أفراد السفينة المختطفين

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