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الراعي في عظة الاحد:كيف يمكن الامعان بالمواقف المتحجرة الهدامة للدولة ولماذا لا تؤلفون حكومة والأزمة في أوجها والناس على أبواب المصارف تستجدي اموالها؟

Lebanon 24
24-01-2021 | 10:44
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