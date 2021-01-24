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الراعي في عظة الاحد:كيف يمكن الامعان بالمواقف المتحجرة الهدامة للدولة ولماذا لا تؤلفون حكومة والأزمة في أوجها والناس على أبواب المصارف تستجدي اموالها؟
Lebanon 24
24-01-2021
|
10:44
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