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المديرية العامة للطيران المدني تعمم بالغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى لبنان اعتبارا من الأربعاء ٢٧ المقبل والإستعاضة عنه بحجر منزلي مراقب من البلديات

Lebanon 24
24-01-2021 | 12:41
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