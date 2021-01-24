المديرية العامة للطيران المدني تعمم بالغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى لبنان اعتبارا من الأربعاء ٢٧ المقبل والإستعاضة عنه بحجر منزلي مراقب من البلديات

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