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وزير الصحة التركي: 6.5 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل صباح الإثنين قادمة من الصين ضمن الدفعة الثانية البالغة 10 ملايين

Lebanon 24
24-01-2021 | 13:17
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