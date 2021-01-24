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سلطنة عمان تقرر تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا

Lebanon 24
24-01-2021 | 14:01
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