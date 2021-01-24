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إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إحداهما ترفع علم إيران بتهمة تهريب الوقود (وكالة أنباء فارس)

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:14
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