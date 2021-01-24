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مستشار الأمن القومي الأميركي: إدارة بايدن ستبني على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب

Lebanon 24
24-01-2021 | 15:24
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