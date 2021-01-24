أخبار عاجلة

فاوتشي: البيانات القادمة من بريطانيا حول السلالة الجديدة تشير إلى أنها الأكثر فتكاً

Lebanon 24
24-01-2021 | 18:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جونسون: النسخة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا الجديد التي رصدت في بريطانيا أكثر فتكاً إلى جانب كونها معدية أكثر
lebanon 24
24/01/2021 20:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة التركي: تسجيل 15 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لأشخاص قادمين من بريطانيا
lebanon 24
24/01/2021 20:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا
lebanon 24
24/01/2021 20:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
3 حالات "كورونا" على الطائرة القادمة من لندن.. السلالة الجديدة وصلت الى لبنان؟
lebanon 24
24/01/2021 20:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:37 | 2021-01-24
19:36 | 2021-01-24
19:16 | 2021-01-24
19:06 | 2021-01-24
18:57 | 2021-01-24
18:45 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website