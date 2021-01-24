أخبار عاجلة

وزارة الخارجية "الإسرائيلية" تعلن فتح سفارة لـ"إسرائيل" في أبو ظبي

Lebanon 24
24-01-2021 | 19:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي بعد تصريحاته بأن "إسرائيل" تقوض أمن المنطقة لا إيران (الميادين)
lebanon 24
24/01/2021 20:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية غابي اشكنازي يتوجه الأسبوع المقبل إلى البحرين لافتتاح السفارة الإسرائيلية
lebanon 24
24/01/2021 20:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن: نلتزم بأن القدس عاصمة لإسرائيل وسنبقي على سفارتنا هناك
lebanon 24
24/01/2021 20:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الإسرائيلية: اكتشاف 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة 3 منها عائدة من بريطانيا
lebanon 24
24/01/2021 20:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:37 | 2021-01-24
19:36 | 2021-01-24
19:06 | 2021-01-24
18:57 | 2021-01-24
18:55 | 2021-01-24
18:45 | 2021-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website