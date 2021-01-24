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وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لـ"الجديد": هناك كارثة حصلت على ضفاف نهر عكار تهدّد الأمن الغذائي وكنت في جولة تفقدية على المزارعين

Lebanon 24
24-01-2021 | 20:14
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