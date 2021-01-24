أخبار عاجلة

مرتضى: أحد أهم المزارعين كان لديه حالة وفاة فقمت بزيارته إلا أنني صدمت بحجم العزاء المقام ولكن ليس من صلاحياتي أن أمنع مثل هذه التجمعات

Lebanon 24
24-01-2021 | 20:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى لـ"الجديد": هناك كارثة حصلت على ضفاف نهر عكار تهدّد الأمن الغذائي وكنت في جولة تفقدية على المزارعين
lebanon 24
25/01/2021 05:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزارة الصحة: 52 حالة وفاة و4176 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا في لبنان
lebanon 24
25/01/2021 05:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و 1348 حالة وفاة جديدة
lebanon 24
25/01/2021 05:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
‏سجلت الولايات المتحدة 4 آلاف و392 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 415 ألفا و926
lebanon 24
25/01/2021 05:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:36 | 2021-01-25
02:18 | 2021-01-25
01:58 | 2021-01-25
01:37 | 2021-01-25
01:15 | 2021-01-25
01:06 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website