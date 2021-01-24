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إسرائيل تحظر رحلات الطيران المغادرة والوافدة بشكل شبه كامل لمدة أسبوع للحد من انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا (BBC)

Lebanon 24
24-01-2021 | 20:54
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