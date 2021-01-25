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‏السراج يقرر صرف مرتبات حرس المنشآت النفطية بعد دخولهم في اعتصام وإيقاف تصدير النفط

Lebanon 24
25-01-2021 | 00:38
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