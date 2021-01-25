أخبار عاجلة

الصحة العالمية: أكثر من 577 ألف إصابة بكورونا حول العالم منذ السبت

Lebanon 24
25-01-2021 | 01:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الصحة العالمية": الولايات المتحدة رصدت أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي
lebanon 24
25/01/2021 10:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تسجيل نحو 800 ألف إصابة بكورونا في العالم خلال 24 ساعة
lebanon 24
25/01/2021 10:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا في إفريقيا يتجاوز 3.39 مليون
lebanon 24
25/01/2021 10:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بكورونا ناقلا للعدوى.. "الصحة العالمية" تحسمها
lebanon 24
25/01/2021 10:28:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:26 | 2021-01-25
10:21 | 2021-01-25
09:37 | 2021-01-25
09:18 | 2021-01-25
07:21 | 2021-01-25
07:20 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website