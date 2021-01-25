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قائد القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية في المنطقة سعت الى ردع إيران ومنع نشوب أي حرب معها
Lebanon 24
25-01-2021
|
07:20
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