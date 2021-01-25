الرئيس عون استقبل يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه ومنحه وسام الارز الوطني تقديرا للدور الذي لعبه في تعزيز العلاقات بين لبنان والامم المتحدة خلال وجوده في لبنان

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