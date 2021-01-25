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الرئيس عون أكّد خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش تمسّك لبنان بالمواثيق والقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701

Lebanon 24
25-01-2021 | 12:47
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