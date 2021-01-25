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الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي لدى موسكو وتسلمه مذكرة احتجاج على "دعم سفارة واشنطن الأعمال غير القانونية"

Lebanon 24
25-01-2021 | 13:17
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