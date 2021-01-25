18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
العمل الدولية تؤكد فقدان 255 مليون وظيفة في 2020 بسبب الوباء
Lebanon 24
25-01-2021
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
واشنطن تمنح بغداد 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الدولية
Lebanon 24
واشنطن تمنح بغداد 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الدولية
25/01/2021 14:39:27
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عطاالله: أدعو كل القوى الى العمل معا لمواجهة الوباء وحماية أهلنا
Lebanon 24
عطاالله: أدعو كل القوى الى العمل معا لمواجهة الوباء وحماية أهلنا
25/01/2021 14:39:27
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تسرب مادة المازوت على اوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والعمل جار للمعالجة
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تسرب مادة المازوت على اوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والعمل جار للمعالجة
25/01/2021 14:39:27
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقفه عن العمل بسبب الإقبال التاريخي... هذا ما أوضحه "سيغنال"
Lebanon 24
بعد توقفه عن العمل بسبب الإقبال التاريخي... هذا ما أوضحه "سيغنال"
25/01/2021 14:39:27
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
Lebanon 24
"انهال بالضرب على عنصر في قوى الأمن".. مقطع فيديو يفجّر مواقع التواصل!
22:32 | 2021-01-24
24/01/2021 10:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نائب سويسري يطلق مفاجأة عن أموال وصلت من لبنان إلى بلاده.. هذا ما قاله
05:01 | 2021-01-25
25/01/2021 05:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر في عدلون.. والسبب فيديو يطال برّي
Lebanon 24
توتّر في عدلون.. والسبب فيديو يطال برّي
18:10 | 2021-01-24
24/01/2021 06:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
19:37 | 2021-01-24
24/01/2021 07:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصف بالمعجزة.. هل يقهر هذا الدواء كورونا؟
Lebanon 24
وُصف بالمعجزة.. هل يقهر هذا الدواء كورونا؟
17:45 | 2021-01-24
24/01/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:37 | 2021-01-25
الأمن العام: سيتم استثنائياً بتاريخ 27/1/2021، ولمدة يوم واحد، السماح بدخول اللبنانيين وعائلاتهم العالقين في سوريا
14:24 | 2021-01-25
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على اوتوستراد المتن السريع باتجاه بعبدات
14:15 | 2021-01-25
الاتحاد الأوروبي يدين محاولة ميليشيات الحوثي الهجوم على الرياض
13:17 | 2021-01-25
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي لدى موسكو وتسلمه مذكرة احتجاج على "دعم سفارة واشنطن الأعمال غير القانونية"
13:12 | 2021-01-25
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن بشأن التجمعات غير المصرح بها في روسيا تدخل بالشؤون الداخلية
12:49 | 2021-01-25
كوبيتش بعد لقائه عون: أغادر لبنان لكنني باق قلبياً فيه والأمم المتحدة ستستمر في عملها من أجل مصلحة لبنان
فيديو
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم (فيديو)
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم (فيديو)
10:58 | 2021-01-25
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)
Lebanon 24
اعتمر قبعته الشهيرة ولعب الغولف.. هكذا أمضى ترامب أول عطلة كرئيس سابق (فيديو وصور)
13:00 | 2021-01-24
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
Lebanon 24
تسجيلات بصوت عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني (فيديو)
21:00 | 2021-01-23
25/01/2021 14:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact